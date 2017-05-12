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Опрос NDI: Усилению безопасности Грузии поможет вступление в НАТО
12.05.2017 18:37
В том, что усилению безопасности Грузии будет способствовать вступление страны в НАТО, уверены лишь 29% респондентов NDI. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, опубликованные Национал-демократическим институтом 12 мая.
По мнению 16% опрошенных, этому будет способствовать усиление обороноспособности страны собственными силами. 11% считают, что усилению безопасности поможет вступление Грузии в Евросоюз, по 7% гарантом безопасности назвали сотрудничество с США и усиление в Грузии демократии.
Нашлись среди опрошенных и сторонники России. Проведение пророссийского курса назвали предпосылкой для усиления безопасности Грузии 4% респондентов, а вступление Грузии в Евразийский экономический союз — 3%.
По мнению еще 2%, усилению безопасности Грузии поможет размещение в стране баз НАТО, по 1% прошенных высказались за отказ от вступления в любые военные организации и за отказ от западного курса.
Национал-демократический институт США (NDI) обнародовал 12 мая часть исследований общественного мнения, проведенных в апреле текущего года. В ходе исследования в масштабе всей Грузии были опрошены 2500 человек.
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