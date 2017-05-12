Большинство опрошенных считает, что через 15 лет Грузия будет более защищенной страной

12.05.2017 18:50 С тем, что через 15 лет Грузия будет более защищенной страной, согласны 72% респондентов NDI. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, опубликованные Национал-демократическим институтом 12 мая.



Не согласны с этим утверждением лишь 9% опрошенных, а 18% не знают ответа на этот вопрос.



Респондентам предложили согласиться или не согласиться с мнением, что через 15 лет риск конфликтов в Грузии будет меньше. Утвердительно на этот вопрос ответили 66% опрошенных, отрицательно — 11%, а 23% не знали ответа на вопрос.



С утверждением, что через 15 лет Грузия восстановит свою территориальную целостность, согласились 43% респондентов, противоположного мнения придерживается 28% опрошенных, а 29% не знают ответа на этот вопрос.



Национал-демократический институт США (NDI) обнародовал 12 мая часть исследований общественного мнения, проведенных в апреле текущего года. В ходе исследования в масштабе всей Грузии были опрошены 2500 человек.















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