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Кутаисский футбольный клуб «Торпедо» продается с аукциона
12.05.2017 20:08
"Торпедо" Кутаиси продается с аукциона. Пресс-служба кутаисского "Торпедо" распространила на официальном сайте информацию о продаже клуба с аукциона, и условиях аукциона.
"Нынешний владелец ООО "Футбольной команды Торпедо Кутаиси", муниципалитет Кутаиси с целью последующего развития, и создания лучших условий существования клуба решил найти ему частного собственника, для чего объявил аукцион с 15:00 часов 11 мая 2017 года.
Название: приватизация 100% доли имущества, находящегося в собственности муниципалитета Кутаиси, в частности ООО "Футбольного клуба Торпедо Кутаиси", с условием без учета основных средств, указанных в приложении, недвижимости, существующей в уставном капитале, и основных средств, существующих на участке №1 по улице Акакия Хорава №1.
Начальная цена 585 412,0
Аукцион действует до 15 часов 26 мая 2017 года.
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