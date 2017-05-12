ISET - 82% опрошенных граждан желали бы не рождаться в Грузии

12.05.2017 20:12 ISET провела онлайн опрос, который начинался с вопроса: Если бы вы могли избрать страну, в какой стране хотели бы родиться?



Вопрос умышленно был поставлен таким образом, вместо того, чтобы поставить совершенно другой вопрос: «Куда бы вы хотели поехать, или в какую страну поехали бы в эмиграцию»? В ISET отмечают, что такая формулировка преследовала целью, проследить за характеристикой страны, и определить, какую из них считают люди интересной и привлекательной, тогда когда не определено их изначальное социальное положение (например, социальный статус, полученный при рождении в семье). Возможно, кто-то поспорит с нами и скажет, что во время выбора желаемой страны для рождения респонденты не учитывают столько факторов. Несмотря на это мы уверены, что этот эксперимент оправдал, и дал любопытные результаты.



Опрос проводился по вопроснику, составленному на грузинском языке, посредством facebook в марте 2017 года. Ниже изложены характеристики респондентов. Отбор не отражает всю страну из-за использованного канала, несмотря на это, полученные результаты достаточно интересны. В опросе в основном приняла участие молодежь (средний возраст 29 лет), 70% из них были женщины. 97% из них грузины. 80% ездили за пределы Кавказского региона. В целом в опросе приняли участие 501 человека.



Так, где же хотели бы родиться наши респонденты?



Любопытно, что только 18% респондентов назвали Грузию местом, где хотели бы родиться (первым приоритетом).



За Грузией идут следующие страны (очередность дается по преимуществам респондентов): США, Италия, Объединенное Королевство, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Франция, Нидерланды, и Испания.



Все перечисленные страны развитые, все находятся в Западной Европе, кроме США. В итоге респонденты назвали 39 стран, из них только 12 были в Азии, и Южной или Центральной Америке. Только один респондент отметил, что хотел бы родиться в России.



На представленной выше карте все упомянутые страны отмечены красным (Топ 10+Грузия) или желтым (остальные) цветом. Весьма интересно, что два респондента назвали конкретное место в Грузии (Зугдиди и Тушети). Два других респондента сказали, что хотели бы родиться в Камелоте, и другой галактике.



У женщин и мужчин оказались достаточно разные преимущества, не считая Грузию и США (во главе списка). Италия среди грузинских женщин занимает третье место, а среди мужчин - девятое. В список женщин входят Франция, Испания, и Канада, но этих стран нет в списке мужчин. Нидерланды, Новая Зеландия, и Исландия встречается в списке мужчин, но не в списке стран, которые избрали женщины.



Причины выбора страны:



После того как была названа страна, респондентов попросили назвать три причины, обусловивших их выбор. Респонденты разделились на две очень разные группы:



Сегмент 1- люди, которые избрали родиться в Грузии (18% респондентов). Три главные причины, что назвал этот сегмент, следующие: (1) природа и климат (отметили 34% респондентов); (2) еда (33%). (3) Культура и народ (21%). Эти категории хорошо отражают, что любят грузины в своей стране. Мы хотели вынести вино как специальную категорию отдельно от пищевого и культурного сегмента, чтобы отметить его значение для грузин. Респонденты в ответе "другое" указали и объяснили, что они просто любят родину, и хотят (вновь) жить здесь.



Сегмент 2 – люди, которые хотели бы родиться в другой стране (82% опрошенных). Три главных причины, названные эти сегментом: (1) личная свобода (назвали 42%); (2) хороший уровень образования и здравоохранения (42%), и (3) лучшие возможности профессионального развития (41%).

















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