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В Грузии пройдет дискуссия на тему угрозы распространения российской дезинформации
12.05.2017 20:28
Завтра в Тбилиси состоится дискуссия на тему: «Угрозы распространения российской дезинформации в странах Южного Кавказа».
Выступающие: Тамар Хорбаладзе - председатель правления Фонда развития СМИ (Грузия); Гасан Гусейнли – гражданский активист (Азербайджан); Сурен Дегерян – главный редактор и соучредитель интернет-издания www.Ampop.am (Армения).
Мероприятие организовано Кавказским центром гражданских слушаний (Грузия) при поддержке «Национального фонда поддержки демократии» (США) (National Endowment for Democracy - NED).
Дискуссия пройдет в 15:00 часов в „Impact Hub Tbilisi“, ул. Эгнатэ Ниношвили, 8. Вход свободный.
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