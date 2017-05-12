Участники конференции ОБСЕ для журналистов приняли в Тбилиси декларацию

12.05.2017 20:32 Принципы борьбы с «фейковыми новостями», дезинформацией и работы свободных СМИ обсудили в Тбилиси участники 14-й по счету южнокавказской конференции, организованной ОБСЕ. В двухдневной конференци приняли участие 70 представителей средств массовой информации из Грузии, Армении и Азербайджана.



По итогам конференции участники согласовали текст декларации, которая призывает власти трех стран бороться с дезинформацией и пропагандой, обеспечивать беспрецедентный доступ к широкому спектру источников информации и идей, прозрачные правила аккредитования иностранных журналистов, их свободное перемещение и прочее.



Декларация в ближайшем будущем будет переведена на грузинский, армянский и азербайджанский языки, размещена на веб-странице ОБСЕ и разослана министерствам иностранных дел трех стран. В ходе рабочих сессий участники обсуждали такие вопросы как противостояние свободных СМИ дезинформации и пропаганде, а такжепоследние события в сфере свободы СМИ на Южном Кавказе.















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