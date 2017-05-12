Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Участники конференции ОБСЕ для журналистов приняли в Тбилиси декларацию


12.05.2017   20:32
Принципы борьбы с «фейковыми новостями», дезинформацией и работы свободных СМИ обсудили в Тбилиси участники 14-й по счету южнокавказской конференции, организованной ОБСЕ. В двухдневной конференци приняли участие 70 представителей средств массовой информации из Грузии, Армении и Азербайджана.

По итогам конференции участники согласовали текст декларации, которая призывает власти трех стран бороться с дезинформацией и пропагандой, обеспечивать беспрецедентный доступ к широкому спектру источников информации и идей, прозрачные правила аккредитования иностранных журналистов, их свободное перемещение и прочее.

Декларация в ближайшем будущем будет переведена на грузинский, армянский и азербайджанский языки, размещена на веб-странице ОБСЕ и разослана министерствам иностранных дел трех стран. В ходе рабочих сессий участники обсуждали такие вопросы как противостояние свободных СМИ дезинформации и пропаганде, а такжепоследние события в сфере свободы СМИ на Южном Кавказе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост экономики Грузии будет самым большим в регионе в 2017 году - ВБ
ВБ: Грузия должна руководствоваться новой моделью экономического роста
Жители Сочи смогут добраться до Грузии прямым рейсом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол Грузии в Испании Зураб Пололикашвили стал генсеком Всемирной организации туризма при ООН
NDI: Большинство жителей Грузии считают, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны
NDI: 23% жителей Грузии считают, что страна уже вошла в НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна