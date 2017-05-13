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В Грузии торжественно открывается «Фестиваль нового вина»
13.05.2017 11:14
Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сегодня в 12:00 торжественно откроет «Фестиваль нового вина».
8-й «Фестиваль нового вина», организованный «Винным клубом» Грузии, пройдет в парке на Мтацминда.
Малые семейные, средние и крупные марани (винные погреба) со всех регионов Грузии представят гостям фестиваля вина урожая 2016 года.
Вход на мероприятие свободный.
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