В Грузии торжественно открывается «Фестиваль нового вина»

13.05.2017 11:14 Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сегодня в 12:00 торжественно откроет «Фестиваль нового вина».



8-й «Фестиваль нового вина», организованный «Винным клубом» Грузии, пройдет в парке на Мтацминда.



Малые семейные, средние и крупные марани (винные погреба) со всех регионов Грузии представят гостям фестиваля вина урожая 2016 года.



Вход на мероприятие свободный.















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