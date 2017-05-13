День национального грузинского костюма отметят в десятках городов Европы и США

13.05.2017 15:46 День национального грузинского костюма 18 мая отметят в более чем 35 городах Грузии, Европы и США. Выставки, костюмированные шествия и концерты ждут жителей Тбилиси, Вашингтона, Лондона, Дублина, Киева, Тель-Авива, Москвы, Минска, Стамбула и других городов. Все мероприятия за рубежом организуют посольства Грузии, а также грузинские общины в разных странах.



В День национального костюма в десятках городов пройдут шествия, участники которых появятся на улицах в традиционной грузинской одежде. Главное шествие 18 мая начнется в Тбилиси, в парке Европы. Кроме того, в День грузинского национального костюма в парке Европы запланированы выставки и концерты. Другие развлекательные мероприятия 18 мая пройдут в тбилисском парке Мтацминда, а в музее Грузии имени Джанашия откроется выставка «Грузинские костюмы и оружие XVIII-XX веков.



В рамках празднования также объявлен фотоконкурс «Национальный костюм из семейных фотоальбомов». Желающие принять участие должны до 15 мая отправить организаторам праздника свои снимки в традиционной грузинской одежде – связаться с организаторами необходимо на фейсбук-странице мероприятия. Автор фото, которое наберет больше всего голосов, получит планшет. Другие призы ждут еще пять авторов.



К празднованиям присоединились многие рестораны Грузии – своих гостей 18 мая они будут обслуживать в национальных костюмах. День национальной грузинской одежды отмечается во второй раз. Инициатором проведения праздника стал рядовой житель Грузии Давид Гогличидзе. Именно он является автором концепции, собравшим группу добровольцев, которая приступила к реализации его идеи, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Впервые День национального костюма отметили в прошлом году – праздничные мероприятия охватили 14 городов Грузии. Организаторы праздника хотят, чтобы День грузинской одежды стал традицией, которая будет способствовать популяризации богатого историко-культурного наследия Грузии.















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