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Победителем «Евровидения» стал исполнитель из Португалии


14.05.2017   11:49
Победителем 62-го конкурса «Евровидение» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.

Финал конкурса прошел 13 мая в Киеве. Прямую трансляцию шоу вел Первый канал Общественного вещателя.

Финалистами «Евровидения 2017» были: Израиль, Польша, Беларусь, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Великобритания, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария и Франция.

Страна-победитель завоевала право принимать в будущем году 63-й конкурс «Евровидения».

Представительница Грузии Тамта Гачечиладзе с песней Keep the Faith выступила в первом полуфинале, однако в финал конкурса не прошла.






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