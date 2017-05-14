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Часть улиц Тбилиси перекрыта в связи с велопробегом
14.05.2017 11:50
В связи с велопробегом 14 мая на некоторых проспектах и улицах Тбилиси движение всех видов транспортных средств будет ограничено, - об этом говорится в заявлении, распространенном МВД Грузии.
Согласно заявлению, в рамках кампании недели безопасности дорожного движения МВД и Дней Европы, 14 мая в Тбилиси проходит велопробег – «Дорога к Евросоюзу».
«Департамент патрульной полиции Министерства ВД сообщает, что в связи с данным мероприятием, в целях соблюдения общественного порядка и безопасности дорожного движения, на время пробега, с 09:00 до 12:00 движение всех видов транспортных средств будет ограничено на: пр. И. Чавчавадзе, пр. Меликишвили, пр. Руставели и площади Свободы. Движение также будет ограничено на всех улицах, пересекающих указанные проспекты и площадь Свободы», - говорится в заявлении.
Велопробег стартует у центрального входа в парк Ваке и завершится на площади Свободы.
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