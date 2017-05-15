В Тбилиси ранили чемпиона Европы по борьбе Зураба Датунашвили

15.05.2017 10:38 Чемпион Европы, борец Зураба Датунашвили был ранен накануне вечером.



По информации "Имеди", спортсмену холодным оружием нанесли несколько ранений, и сейчас он проходит лечение в т.н. больнице "Арамянца" в Тбилиси.



Борец, который должен был поехать на чемпионат мира, предположительно, по состоянию здоровья не сможет принять участие в состязании.

















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