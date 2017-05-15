|
В Тбилиси ранили чемпиона Европы по борьбе Зураба Датунашвили
15.05.2017 10:38
Чемпион Европы, борец Зураба Датунашвили был ранен накануне вечером.
По информации "Имеди", спортсмену холодным оружием нанесли несколько ранений, и сейчас он проходит лечение в т.н. больнице "Арамянца" в Тбилиси.
Борец, который должен был поехать на чемпионат мира, предположительно, по состоянию здоровья не сможет принять участие в состязании.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна