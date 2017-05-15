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В Грузии вводится национальная награда для педагогов
15.05.2017 10:40
В Грузии вводят "Национальную награду преподавателей". Между коалицией "Образование для всех-Грузия", Министерством образования и науки, и "Национальным центром профессионального развития преподавателей" оформлен меморандум о сотрудничестве.
"Национальная награда преподавателей" является частью глобальной кампании The Global Teacher Prize, и преследует целью выявление успешного учителя, его представление обществу, и популяризацию профессии.
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