Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NDI: Грузия развивается в правильном направлении- 33%, неправильном- 32, не меняется – 31%


15.05.2017   11:16
Национально-демократический институт публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.

На вопрос, в каком направлении развивается Грузия, 33% населения считает, что правильном, 32 - неправильном, 31% - вообще не меняется.

Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост экономики Грузии будет самым большим в регионе в 2017 году - ВБ
ВБ: Грузия должна руководствоваться новой моделью экономического роста
Жители Сочи смогут добраться до Грузии прямым рейсом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ
Аппарат омбудсмена: Изучено около 73 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах в Совет старейшин Еревана
Глава ЦИК Армении прокомментировал инцидент с кандидатом в мэры Еревана Заруи Постанджян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна