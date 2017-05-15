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NDI: Грузия развивается в правильном направлении- 33%, неправильном- 32, не меняется – 31%
15.05.2017 11:16
Национально-демократический институт публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.
На вопрос, в каком направлении развивается Грузия, 33% населения считает, что правильном, 32 - неправильном, 31% - вообще не меняется.
Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.
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