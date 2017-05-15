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NDI: 84% считает, что президента Грузии следует выбирать в прямом порядке
15.05.2017 11:44
Сегодня Национально-демократический институт опубликовал политическую часть опроса общественного мнения.
Согласно исследованию, 84% считает, что президента Грузии следует выбирать по правилу прямых президентских выборов. 9% считает, что выборы президента должны быть непрямые, 2% не согласны ни с одним правилом выборов, 4% не знает ответа.
Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.
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