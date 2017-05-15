NDI: 47% за сохранение мажоритарной системы

15.05.2017 11:48 Национально-демократический институт сегодня публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения.



На вопрос, сохранить или нет в парламенте Грузии мажоритарных депутатов, 47% ответили положительно, 28% ответили "нет", а у 24% нет ответа на вопрос.



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.

















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