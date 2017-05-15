NDI: деятельность президента нравится 27%, премьер-министра-25%

15.05.2017 11:57 Национально-демократический институт (NDI) публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.



Деятельность президента Георгия Маргвелашвили нравится 27% населения, не нравится 15%, а 50% оценивает как среднюю.



Деятельность премьер-министра Георгия Квирикашвили нравится 25%, 14% -наоборот.



Работа председателя парламента Ираклия Кобахидзе нравится 15%, не нравится - 21%.



Работа мэра Тбилиси Давида Нармания нравится 8%, не нравится - 52%.



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента посредством прямого интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.

















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