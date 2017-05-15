NDI: Сократилось число тех, кто положительно оценивает деятельность Церкви

15.05.2017 12:14 Согласно новому опросу Национально-демократического института, по сравнению с прошлыми исследованиями сократилось число тех, кто положительно оценивает деятельность Православной Церкви Грузии.



На вопрос "Как бы вы оценили деятельность Православной Церкви Грузии", в апреле 2017 года 60% ответили положительно (очень хорошо – 14%, хорошо- 46%). 23% опрошенных оценивает деятельность церкви "средне", а 6% - плохо.



В марте 2016 года деятельность Православной Церкви Грузии положительно оценивали 72% (очень хорошо-32%, хорошо – 40%), а в апреле 2015 года - 75% (очень хорошо – 43%, хорошо 32%).



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.

















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