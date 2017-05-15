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NDI: 72% опрошенных считает, что сейчас в Грузии жить лучше, чем 15 лет назад
15.05.2017 13:22
Согласно исследованию общественного мнения, проведенного NDI, 72% опрошенных считает, что сейчас в Грузии лучше жить, чем 15 лет назад. На данный вопрос отрицательно ответили 24%.
В Тбилиси 69% опрошенных считают, что сейчас в Грузии лучше жить, чем 15 лет назад, 25% отрицательно ответили на вопрос.
74% сельских жителей положительно ответили на вопрос, 23% отрицательно.
Исследование общественного мнения проводилось по принципу прямого интервью в апреле, и в нем приняли участие до 2 500 человек по всей Грузии.
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