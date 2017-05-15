NDI: 67% - государство должно проверять, как тратятся средства, выделенные из бюджета Церкви

15.05.2017 13:25 Сегодня Национально-демократический институт опубликовал политическую часть общественного мнения.



Согласно исследованию NDI, 67% респондентов считает, что государство должно проверить, как тратятся средства, выделенные государством для Церкви из бюджета, 22% не согласны с этим мнением, 11% не знает.



43% опрошенных считает, что государство должно продолжить выделение Церкви ежегодно 25 миллионов лари. По мнению 14% государство должно увеличить количество суммы, 20% считает, что надо сократить количество суммы, выделенной из бюджета Церкви, по мнению 8%, государство вообще не должно выделять Церкви сумму.



Полевые работы проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии, на основании представительского отбора посредством 2 493 прямых интервью.

















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