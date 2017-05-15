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NDI: По мнению 56%, правительство вмешивалось в дело R2


15.05.2017   13:32
Согласно новому исследованию Национально-демократического института, 79% опрошенных слышали о том, что Верховный суд присвоил "Рустави 2" Кибару Халваши, а 16% - нет.

56% тех, кто знает о решении Верховного суда, считает, что в дело R2 вмешивалось правительство. По мнению 46%, решение Верховного суда ограничивает свободу СМИ. А также 46% согласны с мнением, что во время рассмотрения дела происходило давление на судью. 35% считает, что дело R2 было всего лишь не связанной с политикой тяжбой, связанной с собственностью бизнеса, а 28% не согласны с мнением, что процесс "Рустави 2" был справедливым.

В то же время 79% опрошенных в курсе дела событий, развитых вокруг "Рустави 2". На вопрос, слышали ли вы о приговоре Верховного суда, который присвоил "Рустави 2" Кибару Халваши, 16% участников исследования ответили – нет.

Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.







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