NDI: Ближе всех с моими взглядами "Грузинская мечта" - 29%, ЕНД -10%

15.05.2017 14:44 Национально-демократический институт (NDI) публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.



На вопрос, какая партия стоит ближе всех к вашим взглядам, 29% назвали "Грузинскую мечту", 10% "Единое национальное движение", 38% - ни одна партия, "Альянс патриотов" - 4%, "Лейбористская партия" – 3%.



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.

















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