NDI: Деятельность полиции в ноябре 2013 года одобряли 62%, а сейчас – 38%

15.05.2017 14:45 Национально-демократический институт (NDI) публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.



Согласно опросу, деятельность полиции Грузии по сравнению с исследованием ноября 2013 года значительно сократилось.



В ноябре 2013 года деятельность полиции Грузии нравилась 62%, а в сегодняшнем исследовании- 38%.



Снизился также показатель одобрения деятельности армии, в феврале 2012 года деятельность грузинской армии нравилась более чем 70%, а сегодня 48%.



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью. Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию UK aid правительства Великобритании. Опрос проводит CRRC-Грузия. Предел средней погрешности +/- 2.7%.

















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