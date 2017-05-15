NDI: Наибольшим успехом у опрошенных пользуется министр здравоохранения, наименьшим - министр экономики

15.05.2017 14:50 Национально-демократический институт (NDI) публикует политическую часть результатов опроса общественного мнения, проведенного в апреле текущего года.



Согласно исследованию, в ходе оценки деятельности министров самый высокий процент у министра труда, здравоохранения и социальной защиты Давида Сергеенко.



Положительно оценивает деятельность Сергеенко 34% опрошенных, средне-36%, плохо- 10%, а очень хорошо 9%.



Самый низкий процент в оценке деятельности министров у министра экономики и устойчивого развития Георгия Гахария. Его работу хорошо оценивают 8%, средне - 41%, плохо -20%, очень хорошо 1%.



Полевые работы исследования проводились в период 7-28 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 493 респондента по прямому интервью.

















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