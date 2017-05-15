NDI: Доходы большинства семей Грузии колеблются от 151 до 800 лари

15.05.2017 20:23 Доходы большинства грузинских семей оказались в пределах от 151 до 800 лари (3550 — 18 700 рублей), соответствующие данные получила в ходе исследований общественного мнения американская неправительственная организация NDI в апреле 2017 года. 15 мая организация обнародовала вторую часть результатов этого исследования.





В ходе исследования в масштабе всей Грузии были опрошены 2500 человек. Опрошенным предложили выбрать одну из групп по уровню дохода и расходов за месяц, к которой они отнесли бы свою семью. Доходы семей 24% респондентов оказались в пределах 261 — 400 лари (6101 — 9351 рублей), доходы 21% составили 151 — 260 лари (3530 — 6078 рублей), а доходы еще 20% были в пределах от 401 до 800 лари (9374 — 18 702 рублей). Лишь 10% семей получают ежемесячно от 801 до 1200 лари (18 725 — 28 053 рублей), 3% — от 1201 до 1600 лари (28 077 — 37 405 рублей), а доходы 2% составляют более 1600 лари (более 37 405 руб.). Доход до 150 лари (3506 руб.) в месяц имеют 4% семей опрошенных.

Что касается расходов, более 1600 лари в месяц тратят 3% респондентов, от 1201 до 1600 лари — 3%, от 801 до 1200 лари — 10%, от 401 до 800 лари — 22%, от 261 до 400 лари — 25%, от 151 до 260 лари — 21%, менее 150 лари — 4%.



При этом 4% опрошенных уверены, что Грузия развивается в действительно правильном направлении. Еще 29% заявили, что Грузия развивается в основном в правильном направлении. 31% считает, что страна не меняется, 18% ответили, что страна в основном развивается неправильно, а 13% уверены, что страна действительно развивается неправильно.



Среди сторонников правящей партии число уверенных в правильности развития Грузии составило 63%, среди сторонников ЕНД — 15%, среди респондентов, которые не поддерживают ни одну партию, — 17%.















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