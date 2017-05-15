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Клуб «Джики» стал чемпионом Грузии по регби


15.05.2017   20:34
Регбийный клуб "Джики" из Гори впервые в своей истории стал чемпионом Грузии. В финале "Джики" победил "Батуми" со счетом 28:22.

"Мы приближались к решающему матчу шаг за шагом. Каждый год мы старались улучшать качество игры и результат и в этом году заслуженно вышли в финал. Это результат нашего труда. Хочу поблагодарить всех игроков, даже тех, которые хоть раз выходили на поле в составе команды и болельщиков, всегда и везде нас поддерживавших", — цитирует главного тренера победителей Палико Джимшеладзе сайт Союза регби Грузии

Помимо звания чемпиона Грузии, клуб "Джики" заработал 70 тысяч лари призовых.






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