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Еще один друг дочери президента задержан по обвинению в наркопреступлении


16.05.2017   12:01
Задержали еще одного друга дочери президента Анны Маргвелашвили, Торнике Качарава.

По информации МВД, Качарава был задержан по части 1 статьи 260, что подразумевает незаконную покупку-хранение наркотического вещества.

Дочь президента Анна Маргвелашвили заявила о возможном задержании Качарава в передаче "Арчевани" примерно месяц назад. Напомним, что недавно полиция с тем же обвинением задержала друга дочери президента Михаила Татаришвили, а Анна Маргвелашвили тогда говорила, что то же самое собираются сделать и с Торнике Качарава.

Анна Маргвелашвили заявила в эфире "Рустави 2", что у нее была информация, что ее другу подбросят наркотики.

"Я делала заявление, что моему другу Торнике Качарава собирались подкинуть их. Мне позвонили и сказали, что ему подкинули какой-то порошок, или лекарство, точно не знаю, пока не выяснили, и ждем, что скажут. В действительности все точно знаем, у него ничего не было, и как нам приходили слухи, так я и делала заявления"- сказала Анна Маргвелашвили.

В связи с задержанием Торнике Качарава сделал заявление и его дядя Мамука Ткешелашвили.

"Параллельно, оказывается, вошли ко мне в дом, без разрешения провели там обыск, ничего не представили, они знали, что владельцем дома являюсь я. Меня самого задержали, я был в другом отделении. Сейчас думают, наверное, сколько штуки подкинуть ему. Нам его не показали, но задержание, предположительно, произошло во дворе больницы"- заявил Мамука Ткешелашвили.

Правозащитник Качарава заявил, что его подопечный не знает, о каком наркотическом веществе идет разговор.

"Следователь пояснил, что разговор идет о каком-то порошке, но результатов заключения экспертизы он не знал. Исходя из этого, непосредственно обвиняемому вообще было не известно, и от меня узнал, что возможно это наркотическое средство, но какое это может быть наркотическое средство, он не знает"- заявил адвокат Кахабер Папава.







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