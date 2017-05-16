Еще один друг дочери президента задержан по обвинению в наркопреступлении

16.05.2017 12:01 Задержали еще одного друга дочери президента Анны Маргвелашвили, Торнике Качарава.



По информации МВД, Качарава был задержан по части 1 статьи 260, что подразумевает незаконную покупку-хранение наркотического вещества.



Дочь президента Анна Маргвелашвили заявила о возможном задержании Качарава в передаче "Арчевани" примерно месяц назад. Напомним, что недавно полиция с тем же обвинением задержала друга дочери президента Михаила Татаришвили, а Анна Маргвелашвили тогда говорила, что то же самое собираются сделать и с Торнике Качарава.



Анна Маргвелашвили заявила в эфире "Рустави 2", что у нее была информация, что ее другу подбросят наркотики.



"Я делала заявление, что моему другу Торнике Качарава собирались подкинуть их. Мне позвонили и сказали, что ему подкинули какой-то порошок, или лекарство, точно не знаю, пока не выяснили, и ждем, что скажут. В действительности все точно знаем, у него ничего не было, и как нам приходили слухи, так я и делала заявления"- сказала Анна Маргвелашвили.



В связи с задержанием Торнике Качарава сделал заявление и его дядя Мамука Ткешелашвили.



"Параллельно, оказывается, вошли ко мне в дом, без разрешения провели там обыск, ничего не представили, они знали, что владельцем дома являюсь я. Меня самого задержали, я был в другом отделении. Сейчас думают, наверное, сколько штуки подкинуть ему. Нам его не показали, но задержание, предположительно, произошло во дворе больницы"- заявил Мамука Ткешелашвили.



Правозащитник Качарава заявил, что его подопечный не знает, о каком наркотическом веществе идет разговор.



"Следователь пояснил, что разговор идет о каком-то порошке, но результатов заключения экспертизы он не знал. Исходя из этого, непосредственно обвиняемому вообще было не известно, и от меня узнал, что возможно это наркотическое средство, но какое это может быть наркотическое средство, он не знает"- заявил адвокат Кахабер Папава.

















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