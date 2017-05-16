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17 мая в связи с Днем святости семьи состоится праздничное шествие


16.05.2017   12:18
17 мая в 13:00 в связи с Днем святости семьи молодежное движение «Давитанни» проведет праздничное шествие.

По заявлению представителей движения «Давитанни», от площади Роз в кафедральный собор Пресвятой Троицы будут доставлены иконы Ацкурской и Иверийской Божьей Матери.

Также сообщается, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II наградит многодетные семьи, отслужит молебен и благословит участников шествия.

«17 мая, с 09:00 утра также пройдут мероприятия в различных местах, в том числе: перед филармонией, на площади Роз, перед оперой, перед парламентом и у Пушкинского сквера.

Участие в них примут ансамбли народной песни как из Тбилиси, так и регионов», - сказано в информации.






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