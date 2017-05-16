В Тбилиси быстро растет число «бродячих торговцев»

16.05.2017 13:20 После полного запрета уличной торговли в большей части столицы появились люди, которые ходят и продают одежду, аксессуары и разную продукцию прямо из сумок. Теперь они пытаются заработать на жизнь именно таким путем. Между прочим, в столице запрещена и «бродячая торговля», но полностью регулировать ее и пресекать почти невозможно. Поэтому бывшие уличные торговцы свободно передвигаются по всему городу. С каждым днем растет число людей, которые разъезжают по дворам на своем автомобиле и возят фрукты и овощи. Они говорят, что пока не чувствовали ограничения со стороны патруля и не ждут этого, пишет газета «Резонанси».



«Около станции метро «Самгори» у меня и моей жены была лавка, мы продавали фрукты и овощи. После запрета уличной торговли прошла всего неделя. Пока мы ничего не придумали. Много лет я развозил фрукты и овощи на своей машине. Раньше я делал это несколько раз в неделю, а теперь, когда мы остались без источника дохода, мне придется делать это ежедневно. У меня никогда не возникало проблем, патруль видел меня и не предупреждал. Надеюсь, так будет и дальше. Реальной причиной запрета уличной торговли наверно была очистка города, а не желание уморить нас голодом», - заявил в беседе с корреспондентом издания Гуджа Гиунашвили.



«Я не думаю, что кому-то приятно сидеть на улице в мороз и ветер. Для нас это было единственным средством к существованию. Нас выгнали и сказали, что мы портим облик города. Я бы пошла на рынок, но платить за аренду там я не смогу. Поэтому я хожу с сумкой, кладу в нее немного одежды, чтобы было легко нести. В основном я продаю в метро и перед метро. Торговля нормальная, во всяком случае, домой я почти ничего не несу. Вряд ли нам запретят и это. Пока такого не было, никто замечаний не давал. Но я ничему не удивлюсь. Как будто, мы были единственной проблемой в городе. Просто выгнать нас было легче всего, поэтому нас и раздавили», - заявила Лия Циколия, которая торговала около станции метро «Ахметели».



«Регуляции и запреты, разумеется, касаются и их, но выявлять такие факты и наказывать за них намного сложнее. Как вы представляете себе полное пресечение этого? Человек ходит с сумкой и если контролер не заметит непосредственно факт передачи денег, то оштрафовать не получится. Мы стараемся, патрулируем 24 часа в сутки, но уличную торговлю полностью искоренить очень сложно», - пояснила руководитель пресс-службы службы надзора мэрии Саломе Модебадзе.















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