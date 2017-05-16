108 500 лари для компании Иванишвили с целью управления крышей Black Sea Arena

16.05.2017 17:50 ООО "Black Sea Arena Georgia" планирует оформить договор об управлении крыши концертного зала в Шекветили с компанией Бидзины Иванишвили "Elita Burji". Информацию об этом распространила batumelebi.netgazeti.ge



Управление раздвижной крышей обойдется 108 500 лари. По информации "Black Sea Arena Georgia", стоимость покупки была определена на основании расчетов "Elita Burji". В свое время полную проектировку, изготовление, и монтаж движущейся крыши концертного зала также осуществила "Elita Burji".



В "Black Sea Arena Georgia" заявили, что "управление крышей требует технического обслуживания группы, укомплектованной как минимум из четырех человек со специальным опытом и компетенцией. Управление крыши требует больших усилий и внимания, а также большое внимание следует обратить на натянутость брасов, расположенных между колоннами. Их натягивают специальными инструментами, и специфически определенным методом, которому также необходима включенность специалистов".



По информации "Black Sea Arena Georgia", "движение ламелей, установленных вокруг концертного зала, осуществляется светильниками и блоком питания DMX, гидравлически устроенном в ламелях, в случае повреждения которых специалистам с соответствующей компетенцией придется их заменить.



Исходя из того, что у других компаний нет опыта работы такого рода, если в таком случае другая компания независимо от "Elita Burji" осуществит работы по управлению крыши, "Elita Burji" полностью снимает ответственность за любой отрицательный результат, что в конечном итоге может вызвать ухудшение качества, и наша организация может оказаться перед большими убытками и проблемой".



"В Агентство государственной закупки 3 мая 2017 года посредством единой электронной системы государственной закупки SMP модуля было представлено ваше обращение о выдаче согласия об осуществлении упрощенной закупки на основании того, чтобы миновать ухудшения качества. Просим за один рабочий день загрузить в SMP модуле системы первый договор о закупке"- это письмо Агентство закупки отправило "Black Sea Arena Georgia" 8 мая текущего года.



Несмотря на это, "Black Sea Arena Georgia" не опубликовала на веб-странице первый договор о закупке (монтаже крыши), из-за чего заявление компании, по которому она требовала согласия на оформление договора с "Elita Burji", агентство закупки оставило без рассмотрения.



Следует отметить, что в прошлом году Бидзина Иванишвили подарил Black Sea Arena государству. Теперь же государство пытается заключить договор с компанией Иванишвили для технического управления крышей. Еще с самого начала оппозиционные политики и общественность выражала подозрение, что подарив государству концертный зал Иванишвили избавился от затрат, которые этот зал требует, возложив все это на государство. А теперь его компания будет и обслуживать этот зал, еще и получая от государство деньги.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

