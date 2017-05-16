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Леван Кения стал игроком тбилисского «Локомотива»
16.05.2017 20:33
Член Национальной сборной Грузии Леван Кения стал футболистом "Локомотива" Тбилиси. 26-летний полузащитник оформил с "Локомотивом" контракт на полтора года.
10 лет назад Леван именно из "Локомотива" перешел в "Шалке" Гелзенкирхена. В германском клубе он играл до 2012 года, а в августе того же года продолжил карьеру в "Карпатах" Львова.
В 2013 году Кения вернулся в Германию, в "Фортуну" Дюссельдорфа, где играл год.
Последний раз 26-летний полузащитник играл в "Славии" Праги. В составе чешского клуба он провел 31 матча, и забил 3 гола.
Официальное представление Кения состоится 16 мая в 13:00 часов на стадионе Михаила Месхи.
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