Леван Кения стал игроком тбилисского «Локомотива»

16.05.2017 20:33 Член Национальной сборной Грузии Леван Кения стал футболистом "Локомотива" Тбилиси. 26-летний полузащитник оформил с "Локомотивом" контракт на полтора года.



10 лет назад Леван именно из "Локомотива" перешел в "Шалке" Гелзенкирхена. В германском клубе он играл до 2012 года, а в августе того же года продолжил карьеру в "Карпатах" Львова.



В 2013 году Кения вернулся в Германию, в "Фортуну" Дюссельдорфа, где играл год.



Последний раз 26-летний полузащитник играл в "Славии" Праги. В составе чешского клуба он провел 31 матча, и забил 3 гола.



Официальное представление Кения состоится 16 мая в 13:00 часов на стадионе Михаила Месхи.

















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