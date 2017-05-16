Семьи с семью и более детьми получат «Грамоты преданных отчизне родителей»

16.05.2017 21:42 В Кафедральном соборе Пресвятой Троицы завтра с благословения патриарха, 100 семьям с семью и более детьми будут переданы специальные грамоты.



Как сообщают в группе по организации всеобщего крещения, данные семьи в соборе Пресвятой Троицы благословит хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири). Духовные лица передадут им «Грамоты преданных отчизне родителей». На церемонии благословения будут присутствовать 10 семей с 7-11 детьми.















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