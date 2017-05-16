Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии пройдет Неделя Google


16.05.2017   23:55
17-21 мая в Университете бизнеса и технологий, расположенном в пространстве Silicon Valley Tbilisi, в рамках мероприятия i/o Extended состоится Неделя Google, - об этом «IPN» сообщили организаторы.

Сообщается, что неделя проводится каждый год и ее цель – ознакомить пользователей с итоговым отчетом за прошедший год, провести презентацию нового продукта и представить будущие тенденции.

Организаторами мероприятия являются Silicon Valley Tbilisi, Google Developers Group (GDG) Tbilisi, рекламное агентство Leavingstone и Geolab.

«В рамках недели состоится прямая трансляция из Калифорнии, с ежегодного мероприятия i/o Extended, обсуждение новых продуктов и новых возможностей Google, а также Silicon Valley Tbilisi Challenge – 2-дневное соревнование для девелоперов, программистов, стартаперов, всех, кто интересуется технологиями.

Проект-победитель Silicon Valley Tbilisi Challenge получит специальный приз.

Цель Недели Google – сделать доступной в Грузии информацию о современных технологических изобретениях и содействовать процессу технологического развития в стране», - отмечается в информации организаторов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китайский автоконцерн JAC планирует выйти на грузинский рынок
Туристов в Аджарии будут обслуживать гиды со знаком качества
Модернизацией украинских шахт будут заниматься китайцы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
Житель Абхазии пожаловался в МИД РФ об изъятии у него 18 килограммов тротила
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приглашают Азербайджан к совместному участию в решении глобальных энергетических вопросов
В Армении ставка рефинансирования осталась на уровне 6%
Генпрокуратура Армении передала в суд дела 14 обвиняемых по делу о захвате полка ППС в Ереване
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна