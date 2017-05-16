В Грузии пройдет Неделя Google

16.05.2017 23:55 17-21 мая в Университете бизнеса и технологий, расположенном в пространстве Silicon Valley Tbilisi, в рамках мероприятия i/o Extended состоится Неделя Google, - об этом «IPN» сообщили организаторы.



Сообщается, что неделя проводится каждый год и ее цель – ознакомить пользователей с итоговым отчетом за прошедший год, провести презентацию нового продукта и представить будущие тенденции.



Организаторами мероприятия являются Silicon Valley Tbilisi, Google Developers Group (GDG) Tbilisi, рекламное агентство Leavingstone и Geolab.



«В рамках недели состоится прямая трансляция из Калифорнии, с ежегодного мероприятия i/o Extended, обсуждение новых продуктов и новых возможностей Google, а также Silicon Valley Tbilisi Challenge – 2-дневное соревнование для девелоперов, программистов, стартаперов, всех, кто интересуется технологиями.



Проект-победитель Silicon Valley Tbilisi Challenge получит специальный приз.



Цель Недели Google – сделать доступной в Грузии информацию о современных технологических изобретениях и содействовать процессу технологического развития в стране», - отмечается в информации организаторов.















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