В связи с Днем святости семьи состоится праздничное шествие

17.05.2017 10:29 7 мая в 13:00 в связи с Днем святости семьи молодежное движение «Давитанни» проведет праздничное шествие. К



Как сообщают в движении «Давитанни», от площади Роз в кафедральный собор Пресвятой Троицы будут доставлены иконы Ацкурской и Иверийской Божьей Матери.



Также сообщается, что Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II наградит многодетные семьи, отслужит молебен и благословит участников шествия.



«17 мая, с 09:00 утра также пройдут мероприятия в различных местах, в том числе: перед филармонией, на площади Роз, перед оперой, перед парламентом и у Пушкинского сквера.



Участие в них примут ансамбли народной песни как из Тбилиси, так и регионов», - сказано в информации.















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