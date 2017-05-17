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На концерт Aerosmith в Грузии не будут впускать с фото- и видеокамерами


17.05.2017   11:07
Black Sea Arena публикует важную информацию для тех, кто собирается посетить концерт легендарной американской рок-группы Aerosmith 20 мая в курортном поселке Шекветили на Черноморском побережье Грузии.

Зрителям во время концерта запрещено иметь при себе фото- или видеоаппараты. На съемку во время концерта имеют право только те операторы и фотографы, которые официально аккредитованы на мероприятие.

На концерт также нельзя проносить «селфи-палки».

«В случае выявления запрещенных предметов, произойдет их конфискация», — говорится в сообщении Black Sea Arena.

Грузия – вторая страна, в которой Aerosmith выступит в рамках своего турне 2017 года. На концерт в Грузию планируют приехать сотни поклонников американских рокеров из России, Армении, Азербайджана и Турции.

До Грузии музыканты 17 мая посетят Израиль, а после грузинского концерта их ждут в России, Германии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Испании и Швейцарии. Турне проходит под названием Aero-Vederci Baby.

В Грузии выступление Aerosmith пройдет в рамках инициированного грузинским правительством проекта Check In Georgia, призванного популяризировать страну на международном уровне.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/vazhnaya-informatsiya-o-kontserte-aerosmith-v-gruzii/#t20c






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