В Тбилиси отметили день борьбы с гомофобией

17.05.2017 12:04 Представители общественности Грузии в среду на площади у здания государственной канцелярии в Тбилиси отметили международный день борьбы с гомофобией. Следует отметить, что среди участников акции в основном гражданские активисты из числа секс-большинства, выступающие за защиту прав человека независимо от его сексуальной ориентации.



"Мы не отмечали этот день три года подряд, но сегодня на специально выделенных МВД маршрутках мы смогли собраться вместе, чтобы отметить этот день", - заявил журналистам один из участников акции.



С утра в среду участники акции в сопровождении полиции были доставлены к зданию госканцелярии. Их акация проходит в окружении плотного кордона полицейских.



Между тем в пяти районах Тбилиси в эти часы собираются участники контракций "по защите святости семьи", организованной священнослужителями. Участники этих акций с иконами и флагами намерены устроить массовой шествие к кафедральному собору Святой Троицы.



17 мая 2013 года в центре Тбилиси несколько тысяч православных верующих прорвали кордон полиции и пыталась расправиться с представителями ЛГБТ-сообщества. На специально выделенных автобусах полицейским удалось под градом камней вывезти их в безопасное место. В ходе этого нападения пострадали несколько журналистов.



Занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с инициативой внести в Конституцию запись, что семья является союзом мужчины и женщины. Эта инициатива может быть реализована в новой Конституции Грузии, которая должна быть принята парламентом осенью этого года.















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