Суд приступает к рассмотрению по существу дела о протоиерее Мамаладзе

17.05.2017 13:28 Начинается рассмотрение по существу т.н. дела о цианиде. Первое судебное заседание намечено на 19 мая. На нем стороны предстанут перед судом со вступительными словами.



Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе не исключают, что прокуратура вновь будет ходатайствовать о закрытии процесса, однако, как заявил адвокат задержанного протоиерея Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая, у стороны защиты будут твердые аргументы для того, чтобы судья не удовлетворил ходатайство о закрытии процесса.



«Готовим что-то к 19 мая для того, чтобы у судьи не было другого пути, кроме как оставить процесс открытым и не закрывать его. Это будут чисто правовые темы, а не шумные заявления. Постараемся, как с использованием местной, так и международной практики обосновать в правовом плане то, почему не должен закрываться судебный процесс. Мы хотим, чтобы посредством этой аргументации судья увидел, что не существует оснований для закрытия процесса», - заявил Георгий Панцулая.



Прокуратура обвиняет протоиерея Георгия Мамаладзе в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Грузии Шорены Тетруашвили. Изначально Мамаладзе обвинялся в подготовке убийства и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, однако, позднее прокурату отягчила его вину и переквалифицировала в статью – подготовка умышленного убийства с целью извлечения выгоды.

Следствие по делу обвинения протоиерея Георгия Мамаладзе прокуратура завершила 27 апреля. По версии следственного ведомства, для сохранения существующего материального и иерархического положения и обеспечения карьерного роста в будущем, протоиерей Георгий Мамаладзе с целью извлечения выгоды замыслил убийство секретаря-референта Шорены Тетруашвили посредством сильнодействующего отравляющего вещества.















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