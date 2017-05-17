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В вагонах тбилисского метро можно будет подзарядить свои гаджеты
17.05.2017 15:44
Жители и гости Тбилиси смогут подзарядить свои мобильные устройства во время поездки в метро. Пассажиров тбилисского метрополитена начали обслуживать четыре обновленных поезда, оборудованных USB-розетками для подзарядки гаджетов, говорится в сообщении «Тбилисской транспортной компании».
USB-разъемы в вагонах – не единственное изменение.
В движущем составе заменили полную систему блока автоматического регулирования скорости, установили новые компрессоры, частично обновили интерьер кабины машиниста и движущего состава.
«В отремонтированных поездах пассажиров ждет нововведение. В частности, в вагонах смонтировали специальные розетки, с помощью которых пассажиры смогут зарядить мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства во время поездки», — говорится в сообщении.
Всего в 2017 году планируется капитальный ремонт 16 вагонов и полная модернизация двух вагонов.
С 2016 года «Тбилисская транспортная компания» начала процесс обновления метрополитена. В прошлом году 16 вагонов были капитально отремонтированы, а четыре вагона полностью модернизированы.
Метро в столице Грузии было открыто 11 января 1966 года — после московского, питерского и киевского.
В 2000 году открылась последняя на данный момент станция тбилисского метрополитена — Важа-Пшавела. Теперь общая протяженность тбилисского метро — 26,3 км. Это 22 станции, расположенные на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Сегодня тбилисский метрополитен является вторым по величине на Южном Кавказе (первый — бакинский, третий — ереванский).
"Новости-Грузия"
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