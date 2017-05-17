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Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу


17.05.2017   15:49
Челси Мэннинг, осужденная за передачу секретных данных WikiLeaks,досрочно отпущена из военной тюрьмы, передает "Би-би-си".

Она отбывала наказание в одной из тюрем в штате Канзас.

Согласно решению суда, Челси Мэннинг (при рождении — Брэдли Мэннинг) должна была выйти на свободу только в 2045 году. В январе уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда.

Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он подал заявление о смене имени и пола.






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