Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

17.05.2017 15:49 Челси Мэннинг, осужденная за передачу секретных данных WikiLeaks,досрочно отпущена из военной тюрьмы, передает "Би-би-си".



Она отбывала наказание в одной из тюрем в штате Канзас.



Согласно решению суда, Челси Мэннинг (при рождении — Брэдли Мэннинг) должна была выйти на свободу только в 2045 году. В январе уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда.



Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он подал заявление о смене имени и пола.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

