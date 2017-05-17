ГЖД назначает дополнительные электропоезда для желающих посетить концерт группы Aerosmith

17.05.2017 19:49 Наряду с назначением дополнительно двух электропоездов типа STADLER из Тбилиси для желающих присутствовать на концерте группы "Aerosmith" на "Black Sea Arena", с 20 мая "Железная дорога Грузии" назначила поезда Батуми-Кобулети-Уреки, и в обратном направлении, которые будут передвигаться по этому маршруту по следующему графику:



По нечетным числам: поезд №7001 выедет из Батуми в 16:00, прибудет в Кобулети в 16:18- 16:21, а приедет в Уреки в 16:46. Пассажирский поезд №7003 выедет из Батуми в 18:10, прибудет в Кобулети в 18:28-18:31, в Уреки будет в 18:56. Поезд №7005 выедет из Батуми в 21:30, приедет в Кобулети в 22:01-22:04, в Уреки будет в 22:22.



По четным числам: поезд №7002 выедет из Уреки в 17:05, прибудет в Кобулети в 17:27- 17:31, а в Батуми будет в 17:50. Поезд №7004 выедет из Уреки в 19:35, прибудет в Кобулети в 20:05-20:09, в Батуми будет в 20:27. Пассажирский поезд №7006 выедет из Уреки в 0:15, приедет в Кобулети в 0:39-0:43, в Батуми будет в 1:01 ночи.



Стоимость билетов на эти пассажирские поезда для бизнескласса составляет 10 лари, поездка I классом стоит 8 лари, а II классом 6 лари. Во время поездки с детьми I и II классом действует льготный тариф.

















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