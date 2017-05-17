Илия Второй о том, как сохранить любовь и уважение в семье

17.05.2017 21:11 Католикос-Патриарх Всея Грузии написал статью для периодического журнала «Счастливая семья». Цитаты из этого послания зачитал сегодня в Кафедральном соборе Святой Троицы митрополит Даниил.



17 мая православные в Грузии отмечают «день святости и сплоченности семьи», учрежденный в 2014 году по инициативе главы Грузинской Православной Церкви.



Илия Второй в своем послании делится мыслями о том, как сохранить любовь и уважение в семье.



«Молитва, конечно же, является обязанностью обоих супругов, хотя зачастую женщины молятся более сердечно. Однако согласно правилу, муж должен благословлять супругу и оба они – детей. Большое значение имеет также ежедневная совместная молитва членов семьи и их церковная жизнь. Желательно, чтобы оба супруга знали наизусть начальные молитвы, 50-й и 90-й псалом, «молитву Иисуса», молитву «Милосердия двери отверзи нам» и другие».



«Чтобы любовь не исчезла и в семье сохранилось счастье, все домашние должны изучить жизнь друг друга и превратить свое окружение в маленькую церковь. Что это значит? В семье должна соблюдаться иерархия (старшие-младшие) и ее главой должен быть муж, как говорит нам Господь. Это не означает, что он в чем-то главенствует, это значит, что у него больше ответственности и на него возлагается забота о семье и ее защита. Забота же предполагает не только материальное обеспечение, но и держать ответ перед Господом».



«Знайте, несмотря на большую любовь, нельзя слишком сближаться друг с другом. Это должно быть видно и по вашей манере говорить, одеваться, вести себя … В вас всегда должно быть что-то недоступное, вместе с тем, каждая встреча супругов для обоих должна быть праздником. Вы не должны терять чувство, что вам не хватает вашего супруга (в старину, муж и жена вообще спали в разных комнатах и их встреча была большой радостью), хотя долгие расставания тоже недопустимы и во всем нужно соблюдать золотую середину».



"Новости-Грузия"











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