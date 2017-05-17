Друга дочери президента упрятали в тюрьму

17.05.2017 22:00 Другу дочери президента Грузии Торнике Качарава в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.



Судья Елена Гогуадзе не приняла к сведению ходатайство стороны защиты и избрала для Качарава меру пресечения в виде заключения под стражу.



Как пояснила судья, согласно представленным в суд материалам дела Качарава обвиняется в преступлении тяжкой категории. Однако, как отметила Елена Гогуадзе, ее решение не опирается только лишь на это обстоятельство.



По ее словам, наркопреступление, в котором обвиняется Качарава, характеризуется непрерывностью и повторяемостью.



Объявление судьей решения вызвало в зале недовольство близких задержанного. Некоторые из них в знак протеста покинули зал заседаний. Зал суда также без комментариев покинула дочь президента Анна Маргвелашвили, которая присутствовала на процессе.















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