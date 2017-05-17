Бывшего главного прокурора Грузии опросили по делу о драке

17.05.2017 23:26 В МВД Грузии сегодня, 17 мая, более двух часов опрашивали бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Он был вызван в качестве свидетеля по делу об избиении генерального аудитора страны Лаши Тордия, сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.



Инцидент с участием Тордия и Парцхаладзе произошел 12 мая вечером в клубе El Centro в районеулицы Шардена в центре Тбилиси. Тордия, который после драки попал в больницу, обвинил в нападении Парцхаладзе, связав случившееся с его профессиональной деятельностью. Уголовное дело возбуждено по статье «насилие». Однако правозащитники считают, что квалификация дела не соответствует тяжести преступления, а сам Тордия выражает недоверие следствию.



На данный момент Тордия продолжает лечение дома. Парцхаладзе, в свою очередь, категорически отрицает избиение Тордия.



«Я говорил о деталях. Это не был инцидент. Это было секундное касание. Об остальном расскажет адвокат», - заявил Парцхаладзе в коротком комментарии журналистам.















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