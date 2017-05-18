Перевернулся прицеп, на котором везли аргентинскую пальму для дендропарка Иванишвили

18.05.2017 12:05 Поздно ночью в Поти, в квартале Набада, было приостановлено автодорожное движение. Причиной стала пальма, которую перевозили для посадки на даче бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Во время транспортировки дерево упало.



Дерево в упакованном виде было прикреплено к прицепу грузовой автомашины. Предположительно, на повороте водитель не смог справится с управлением, из-за чего прицеп перевернулся.



Бидзина Иванишвили купил пальмовое дерево в Аргентине, и его доставили в порт Поти, откуда должны были перевезти в Шекветили.



На данное время пальмовое дерево размещено на территории компании по перевозке, которая должна обеспечить его транспортировку.

















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