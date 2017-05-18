Тбилиси готовится к празднованию Дня независимости

18.05.2017 16:41 Порядка 400 новобранцев принесут военную присягу на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, 26 мая, сообщили корр. «Новости-Грузия» в департаменте стратегических коммуникаций и по связям с общественностью министерства обороны страны.



По данным Минобороны, власти Грузии снова решили отказаться от проведения военного парада, однако на площади Свободы, будет выставлена военная техника. 26 мая туда прибудут президент Грузии, премьер-министр и министр обороны, которые обратятся к жителям страны и поздравят их с Днем независимости.



На проспекте Руставели будут расположены стенды разных министерств, а также представлены их проекты.



На площади Роз 26 мая планируется проведение различных развлекательных мероприятий и концертов.



По решению властей Грузии, празднования Дня независимости в этом году будут проходить под девизом «Я из страны Руставели» — в связи с 850-летним юбилеем выдающегося грузинского поэта Шота Руставели.



Первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны 26 мая 1918 года. Первая независимая Демократическая Республика Грузия просуществовала три года. За это время Грузию признали 23 государства: Германия, Великобритания, Франция, Италия, РСФСР, Турция, Аргентина и другие.



В феврале 1921 года в Грузию с боями вошли части Красной армии, свергнули правительство и установили советскую власть. С 1922 по 1991 годы Грузия входила в состав СССР.



31 марта 1991 года состоялся референдум о восстановлении государственной независимости Грузии. В референдуме приняло участие 90,5 процентов избирателей, из которых за государственную независимость проголосовало 98,93 процентов. 9 апреля 1991 года, основываясь на результатах всенародного референдума, Верховный Совет республики принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии, который провозгласил действительными Акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года. Тогда же была введена должность президента республики Грузия.



9 апреля отмечается День восстановления независимости Грузии, которая была получена на основании Акта об объявлении независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.



"Новости-Грузия"











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