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Станции Тбилисского метро адаптируют для лиц с ОВЗ


18.05.2017   16:52
До конца года около 10 станций Тбилисского метрополитена будут адаптированы для лиц с ОВЗ, сообщили корр. «Новости-Грузия» в городской транспортной службе мэрии Тбилиси.

В метро планируется установить специальные железные конструкции, с помощью которых лица, передвигающиеся на коляске, смогут воспользоваться эскалатором.

Проект будет осуществлен в два этапа. На первом этапе железные конструкции будут смонтированы на станциях с эскалаторами. На втором этапе лифты для колясок установят на станциях с обычными лестницами.

Конструкции для инвалидов поэтапно появятся во всех станциях метро. Первыми будут адаптированы станции метро Вокзальная площадь, Площадь Свободы и Руставели.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции.

"Новости-Грузия"





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