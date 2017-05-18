Станции Тбилисского метро адаптируют для лиц с ОВЗ

18.05.2017 16:52 До конца года около 10 станций Тбилисского метрополитена будут адаптированы для лиц с ОВЗ, сообщили корр. «Новости-Грузия» в городской транспортной службе мэрии Тбилиси.



В метро планируется установить специальные железные конструкции, с помощью которых лица, передвигающиеся на коляске, смогут воспользоваться эскалатором.



Проект будет осуществлен в два этапа. На первом этапе железные конструкции будут смонтированы на станциях с эскалаторами. На втором этапе лифты для колясок установят на станциях с обычными лестницами.



Конструкции для инвалидов поэтапно появятся во всех станциях метро. Первыми будут адаптированы станции метро Вокзальная площадь, Площадь Свободы и Руставели.



На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции.



"Новости-Грузия"











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