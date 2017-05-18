|
Станции Тбилисского метро адаптируют для лиц с ОВЗ
18.05.2017 16:52
До конца года около 10 станций Тбилисского метрополитена будут адаптированы для лиц с ОВЗ, сообщили корр. «Новости-Грузия» в городской транспортной службе мэрии Тбилиси.
В метро планируется установить специальные железные конструкции, с помощью которых лица, передвигающиеся на коляске, смогут воспользоваться эскалатором.
Проект будет осуществлен в два этапа. На первом этапе железные конструкции будут смонтированы на станциях с эскалаторами. На втором этапе лифты для колясок установят на станциях с обычными лестницами.
Конструкции для инвалидов поэтапно появятся во всех станциях метро. Первыми будут адаптированы станции метро Вокзальная площадь, Площадь Свободы и Руставели.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна