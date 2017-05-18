Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На новой территории тбилисского зоопарка открылся первый вольер


18.05.2017   20:31
На новой территории тбилисского зоопарка открылся первый вольер. Вольер открыл мэр Тбилиси Давид Нармания вместе с директором зоопарка Зурабом Гуриелидзе и послом Германии Хайке Файчем.

Первыми обитателями зоопарка стали распространенные на Кавказе животные, медведи и волки. Вольер был построен по финансированию правительства Германии.

Площадь вольера составляет более чем 1 гектар. На новую территорию уже перевезли 4 волка и 3 медведя.

"По поддержке правительства Германии, и ресурсами мэрии мы начали перевозить животных на территорию нового зоопарка. Этот процесс будет поэтапно продолжаться, чтобы новый зоопарк развивался. Эта территория предусмотрена для зоопарка, как по генеральному плану развития Тбилиси, так и по плану ареала тбилисского моря. Мы осуществляем здесь мероприятия по озеленению, и это будет одним из очень хорошо озелененных мест"- заявил Давид Нармания.

На нынешней территории зоопарка (вблизи от Площади Героев) из-за недостатка места (5 га) невозможно последующее развитие-обогащение коллекции животных, и обустройство полноценной инфраструктуры. Новая территория (48 га) дает возможность для строительства зоопарка международных стандартов, большинство крупных и благоустроенных вольеров будут обведены рвами, каналами, и легкой конструкцией. Существующий ландшафт создаст среду, приближенную к естественным условиям ареала обитания животных. Для посетителей будет устроено интересное пространство для образования и отдыха.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии презентуют мобильное приложение для туристов
Грузия рассчитывает на поток инвестиций из Китая
Премьер: Соглашение о свободной торговле с Китаем создает интересные возможны для привлечения инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ОБСЕ закрывает последний офис в Закавказье
Кадыров получил почетную грамоту Нацгвардии
Армения отменяет НДС для импорта российской военной продукции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна