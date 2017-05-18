На новой территории тбилисского зоопарка открылся первый вольер

18.05.2017 20:31 На новой территории тбилисского зоопарка открылся первый вольер. Вольер открыл мэр Тбилиси Давид Нармания вместе с директором зоопарка Зурабом Гуриелидзе и послом Германии Хайке Файчем.



Первыми обитателями зоопарка стали распространенные на Кавказе животные, медведи и волки. Вольер был построен по финансированию правительства Германии.



Площадь вольера составляет более чем 1 гектар. На новую территорию уже перевезли 4 волка и 3 медведя.



"По поддержке правительства Германии, и ресурсами мэрии мы начали перевозить животных на территорию нового зоопарка. Этот процесс будет поэтапно продолжаться, чтобы новый зоопарк развивался. Эта территория предусмотрена для зоопарка, как по генеральному плану развития Тбилиси, так и по плану ареала тбилисского моря. Мы осуществляем здесь мероприятия по озеленению, и это будет одним из очень хорошо озелененных мест"- заявил Давид Нармания.



На нынешней территории зоопарка (вблизи от Площади Героев) из-за недостатка места (5 га) невозможно последующее развитие-обогащение коллекции животных, и обустройство полноценной инфраструктуры. Новая территория (48 га) дает возможность для строительства зоопарка международных стандартов, большинство крупных и благоустроенных вольеров будут обведены рвами, каналами, и легкой конструкцией. Существующий ландшафт создаст среду, приближенную к естественным условиям ареала обитания животных. Для посетителей будет устроено интересное пространство для образования и отдыха.

















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