Заявление АО »Грузинской железной дороги» для желающих присутствовать на концерте Aerosmith

18.05.2017 22:36 Для желающих присутствовать на концерте группы “Aerosmith” на “Black Sea Arena” из Тбилиси вместе с назначением дополнительных двух электропоезда типа «STADLER» «Грузинская железная дорога» 20 мая назначает поезда по направлению Батуми-Кобулети-Уреки и обратно, которые будут курсировать по этому маршруту по следующему графику:





В нечетные числа: поезд №7001 отправляется из Батуми в 16:00, прибывает в Кобулети в 16:18-16:21, а в Уреки прибывает в 16:46. Пассажирский поезд № 7003 отправляется из Батуми в 18:10 прибывает в Кобулети в 18:28-18:31, а в Уреки прибывает в 18:56. Поезд №7005 отправляется из Батуми в 21:30, прибывает в Кобулети в 22:01-22:04, а в Уреки прибывает в 22:22.





В четные числа: Поезд №7002 отправляется из Уреки в 17:05, прибывает в Кобулети в 17:27-17:31, указанный поезд прибывает в Батуми в 17:50. Поезд №7004 отправляется из Уреки в 19:35 прибывает в Кобулети в 20:05-20:09, а в Батуми прибывает в 20:27. Пассажирский поезд №7006 отправляется из Уреки в 0:15, прибывает в Кобулети в 0:39-0:43 и будет в Батуми в 1:01 ночи.





Стоимость билета на указанные пассажирские поезда для бизнес-класса составляет 10 Лар. Стоимость поездки I классом составляет 8 Лар, а поездка II классом возможна за 6 Лар. Для поездки I и II классами для детей действуют льготные тарифы.















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