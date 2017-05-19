Из дома брата судьи ЕСПЧ изъяты оружие и патроны разного калибра

19.05.2017 10:49 В ходе обыска в доме брата судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Нонны Цоцория Отара Цоцория правоохранители изъяли огнестрельное оружие и патроны разного калибра. Об этом сообщает МВД Грузии.



По информации ведомства, обыск в квартире Цоцория в Батуми был проведен в присутствии адвоката на основании оперативной информации.



Как заявляют в МВД, будет назначена соответствующая экспертиза. Следствие ведется по статье 236 УК Грузии, что подразумевает противозаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия.



Сам Отар Цоцория заяляет, что проведенный в его доме обыск и уголовное дело, которое возбудило МВД Грузии, направлено против его сестры Ноны Цоцория — судьи Страсбургского суда.



«Все это сделано против моей сестры, может быть, чтобы оказать на нее давление», — заявил Отар Цоцория журналистам.



По его словам, во время обыска были изъяты два охотничьих ружья, которые принадлежат ему и зарегистрированы, а также одно пневматическое ружье, револьвер и до 100 патронов, которые он никогда раньше не видел.



Цоцория сообщил, что это оружие сотрудники полиции нашли в кладовке и в кухне. «Последнюю неделю нас не было дома и наверное, кто-то это принес», — сказал Отар Цоцория.



«Мне действительно принадлежат два охотничьих ружья и они зарегистрированы. Одно из них досталось мне в наследство от деда, я из него даже никогда не стрелял. Откуда в моем доме могло взяться другое оружие, я абсолютно не представляю. Можете сами убедиться, ни одна дверь у нас в доме не закрывается. Обычно мы не оставляем дом больше чем на сутки, однако из-за того, что у меня скончался тесть, дом был без контроля в течение восьми дней», — заявил Отар Цоцория журналистам.



Комментарий сделал и адвокат Цоцория, в присутствии которого проводился обыск. Давид Чавлеишвили сообщил, что когда он пришел на место обыска, он уже начался. При этом адвокат отмечает, что в тот отрезок времени, когда он наблюдал за следственными действиями, нарушений не было.



Адвокат заявляет, что изъятые из дома пистолет и патроны не принадлежали его подзащитному и так же как и брат Ноны Цоцория, связывает случившееся с деятельностью судьи.

По словам Чавлеишвили, экспертиза должна установить принадлежность и боеспособность оружия.



Как уже сообщалось, брат судьи ЕСПЧ Отар Цоцория проживает в Батуми вместе с женой и детьми, он владеет небольшим собственным делом.



Знакомые семьи сообщили журналистам, что обыск в доме проводился в течение нескольких часов. Друзья брата судьи характеризуют его как «тихого и порядочного человека» и сомневаются в том, что он мог держать в доме незарегистрированное оружие.



В то же время оппозиция связывает обыск в доме семьи Цоцория попыткой оказать давление на судью Страсбургского суда из-за дела оппозиционной телекомпании «Рустави-2», которая в марте выиграла дело в ЕСПЧ.















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