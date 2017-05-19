В Грузии снимут грузино-французско-итальянский фильм о регби в тюрьме

19.05.2017 12:31 Осенью в Грузии стартуют съемки грузино-французско-итальянского художественного фильма под названием "Отрицательные числа", который станет шестым по счету в рамках программы "Снимай в Грузии".



Сюжет фильма, который снимет продюсерская компания Magnet Films, основан на реальных событиях. Он повествует о совместном проекте Союза регби Грузии и UNICEFF, в рамках которого в тюрьме для несовершеннолетних были назначены занятия по регби с целью физического и ментального оздоровления осужденных.



"Отрицательные числа" — это драма, которую снимает режиссер Ута Берия. Площадкой для съемок картины станет территория бывшей Авчальской тюрьмы №10 в Тбилиси. Эту территорию площадью более 31 тысячи квадратных метров и расположенные на ней здания Национальное агентство государственной собственности безвозмездно передало в пользование Magnet Films специально для съемок.



Съемки начнутся в середине сентября и продлятся месяц. В работе над фильмом будут заняты сорок местных жителей, говорится в сообщении на сайте министерства экономии и устойчивого развития Грузии.



"Снимай в Грузии" является компонентом государственной программы "Производи в Грузии". Новая государственная инициатива предоставляет местным и международным продюсерам возможность вернуть себе до 25% квалифицированных расходов во время съемок фильма в Грузии.



В рамках программы "Снимай в Грузии" в стране уже сняли пять кинопроектов, в результате чего кинематографисты потратили более 7,3 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов), что позволило трудоустроить 650 местных жителей.



На данный момент ведутся переговоры о съемках еще нескольких проектов в рамках программы "Снимай в Грузии", отметили в министерстве.



"Спутник-Грузия"











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