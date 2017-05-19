В школах Грузии прозвенел последний звонок

19.05.2017 12:59 Во всех государственных школах Грузии сегодня прозвенел «последний звонок» для учащихся выпускного, 12-го класса.



Чтобы отметить это событие, выпускники обычно готовят в школе специальное выступление и благодарят учителей. Вместе с ними на школьной сцене выступают и ученики начальных классов.



После торжественной части праздника, выпускники идут прогуляться на улицы в белых рубашках, которые принято разрисовывать от руки, а также писать друг другу поздравления и пожелания дальнейших успехов.



Уже через два дня, 21 мая, выпускники 12-х классов начнут сдавать экзамены. До 25 мая экзамены состоятся во всех публичных школах Грузии : более 40 тысяч выпускников на тысячу шестьсот государственных школ.



Первый экзамен выпускники будут сдавать по грузинскому языку и литературе, экзамены по грузинскому, как второму языку, и по географии пройдут 21 мая, экзамены по иностранному языку и биологии — 22 мая, по истории и физике — 23 мая, по математике и физике — 24 мая, по химии — 25 мая.















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